Ferzan Özpetek'in evini işgal edip üstüne bir de asansör kurdular

Yönetmen Ferzan Özpetek, 6 yıl önce satın aldığı Beyoğlu’ndaki 4 katlı tarihi binanın kilitlerini kırarak izinsiz tadilat yapan, elektrik ve su tesisatı döşeyen kişilerden şikâyetçi oldu. 3 kişiye 11 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Habertürk'ün haberine göre, İtalya’da yaşayan yönetmen Ferzan Özpetek, kentsel sit alanı içinde bulunan tarihi eser niteliğinde İstanbul, Beyoğlu Asmalı mescit Mahallesi’ndeki 4 katlı binayı 2010’da satın aldı. Özpetek’in 6 yıl önce satın aldığı tarihi binanın kilitleri kırılarak izinsiz tadilat yapıldı. Hatta elektrik ve su tesisatı döşendi. Olayın ortaya çıkması üzerine Özpetek, işgalci 3 kişiden şikâyetçi oldu ve olayla ilgili dava açıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, kullanılmayan binanın boş olmasından faydalanan Muhammet K., mart ayında kapı kilidini kırdı, inşaat ustası Mehmet Can F. ve Ebedin Ç.’yi tutarak duvarlara sıva yaptırdı, yeni duvarlar ekledi.

Çatı katına asansör kurdurdu. Binaya elektrik ve su tesisatı döşendi. Cam korkuluklar kırıldı, çatı alçıpanla kaplandı. Binayı işgal etti. Bunu öğrenen Özpetek avukatı Serdar Opak aracılığıyla şikâyetçi oldu. 3 şüpheli hakkında, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet”, “hakkı olmayan yere tecavüz etme” ve “mala zarar verme” suçlarından 11’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın ilk duruşması yapıldı. Sanık Ebedin Ç. ile Mehmet Can F., suçlamaları reddetti. Mahkeme sanıklardan Muhammet K. ve şikâyetçi Ferzan Özpetek’in ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.