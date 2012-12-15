T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ferzan Özpetek'e Barcelona'dan onur ödülü

Barcelona'da düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali'nde ödülü alan Özpetek, sinemadaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı

15 Aralık 2012 12:52

Yönetmen Ferzan Özpetek (53), Barcelona'da düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü.

Barcelona'da 1'incisi düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali için bu kente gelen yönetmen Özpetek, 'Şahane Misafir' adlı son filmiyle festivalin açılışını yaptı.

Katalan heykeltraş Jaime Ruiz Tabares tarafından yapılan, ortasında sinema biletinin olduğu halka şeklindeki ödülü alan Özpetek, sinemadaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.


'Kuyruklar oluştuğunu görmek beni mutlu ediyor'


1997 yılında ilk filmi "Hamam''ı çektiğinde Roma'da, ''sinemaya gidip, kaç kişi geliyor, ne diyorlar diye merak ederdim'' diyen yönetmen Özpetek, ''Artık, burada olduğu gibi, sinema önünde filmimi seyretmek için kuyruklar oluştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor'' diye ekledi.

Özpetek, ödülü aldığı sırada yanında bulunan, "Şahane Misafir" filminin başrol oyuncusu Elio Germano'ya da, başarılı oyunculuk yeteneğinden dolayı övgüler yağdırdı.

Barcelona'da 14-18 Aralık tarihlerinde yapılan İtalyan Filmleri Festivali'nde 12 uzun metrajlı ve 8 kısa metrajlı film gösterilecek.

ETİKETLER

ferzan özpetekonur ödülübarselonaitalyan film festivalisinemaaçılışşahane misafirjaime ruizhamamelio germano

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24