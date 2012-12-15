Ferzan Özpetek'e Barcelona'dan onur ödülü

Yönetmen Ferzan Özpetek (53), Barcelona'da düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali'nde onur ödülüne layık görüldü.

Barcelona'da 1'incisi düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali için bu kente gelen yönetmen Özpetek, 'Şahane Misafir' adlı son filmiyle festivalin açılışını yaptı.

Katalan heykeltraş Jaime Ruiz Tabares tarafından yapılan, ortasında sinema biletinin olduğu halka şeklindeki ödülü alan Özpetek, sinemadaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.



'Kuyruklar oluştuğunu görmek beni mutlu ediyor'



1997 yılında ilk filmi "Hamam''ı çektiğinde Roma'da, ''sinemaya gidip, kaç kişi geliyor, ne diyorlar diye merak ederdim'' diyen yönetmen Özpetek, ''Artık, burada olduğu gibi, sinema önünde filmimi seyretmek için kuyruklar oluştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor'' diye ekledi.

Özpetek, ödülü aldığı sırada yanında bulunan, "Şahane Misafir" filminin başrol oyuncusu Elio Germano'ya da, başarılı oyunculuk yeteneğinden dolayı övgüler yağdırdı.

Barcelona'da 14-18 Aralık tarihlerinde yapılan İtalyan Filmleri Festivali'nde 12 uzun metrajlı ve 8 kısa metrajlı film gösterilecek.