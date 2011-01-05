-FERZAN ÖZPETEK'E ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa'da hala Türkiye'nin Avrupalılığını tartışan zihniyetler olduğunu belirterek, ''Hala önyargıları yıkamayan, kafalarının içindeki duvarlardan bir türlü kurtulamayan zihniyetler var. İşte o zihniyetlere balyozlarla vuran büyük kahramanlardan bir tanesi Ferzan Özpetek'tir'' dedi. 16. Londra Türk Film Festivali-16. London Turkish Film Festival (LTFF) ''Golden Wings'' seyirci ödülü, Ortaköy'deki Feriye Lokantasında düzenlenen resepsiyonda, ''Serseri Mayınlar'' filminin yönetmeni Ferzan Özpetek'e sunuldu. Resepsiyonda konuşan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, bugünün kendisi için elçilere ithaf edilmiş bir gün olduğunu ifade ederek, sabah dünyanın dört bir yanından büyükelçilerle bir araya geldiğini, akşam da Türkiye'nin bir başka elçisiyle, Ferzan Özpetek ile birlikte aynı ortamda bulunduğunu söyledi. ''Özpetek, gerçekten Türkiye'nin bir elçisi. Gerçekten bir büyükelçimiz gibi Türkiye'nin tanıtımına, Türkiye'nin yükselen değerlerine çok katkıda bulunan bir insan'' diyen Bağış, böyle bir ödül töreninde bulunmak ve bu heyecanı yaşamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin zor bir süreci yürütmeye çalıştığını hatırlatan Bağış, ''Türkiye'nin AB ile müzakerelerini yürütmeye çalışıyoruz. Avrupa'da Türkiye'nin Avrupalılığını hala tartışan zihniyetler var. Hala önyargıları yıkamayan, kafalarının içindeki duvarlardan bir türlü kurtulamayan zihniyetler var. İşte o zihniyetlere balyozlarla vuran büyük kahramanlardan bir tanesi Ferzan Özpetek'tir. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de hem çağdaş sanatçılarından biri, yarınlarda da Avrupa kültürünün en büyük elçilerinden bir tanesi'' diye konuştu. Festival direktörü Vedide Kaymak da kasım ayında 16'ncısı yapılan festivalin uzun bir serüveni bulunduğunu, son 2 yılda ise festivalin bambaşka bir yolda yürümeye başladığını vurgulayarak, ''Türk sinemasını ve Türk kültürünü en iyi şekilde bütün dünyada temsil etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte 2 yıl önce 'Golden Wings' ödüllerini ortaya çıkardık. Her yıl bir Türk yapımına ya da Türk bir yönetmenin, oyuncunun olduğu, Türkiye'yi anlatan bir filme ödül veriyoruz'' dedi. Resepsiyonda konuşmaların ardından ''Golden Wings'' seyirci ödülü, Özpetek'e, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Abdurrahman Çelik tarafından verildi. Özpetek, yaptığı teşekkür konuşmasında, bu ödülün seyircilerden gelmesi nedeniyle kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, ''Bu ödülü, geçen sene kaybettiğimiz yönetmen Erdoğan Tokatlı'ya adıyorum'' dedi. Geceye, oyuncular Nurgül Yeşilçay, Ali Sunal, Pelin Batu, Berrak Tüzünataç ve Kenan İmirzalıoğlu ile gazeteci Ertuğrul Özkök'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.