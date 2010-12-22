-FERZAN ÖZPETEK'E İSPANYA'DAN ÖDÜL ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi ''Serseri Mayınlar'', İspanya galasında ''Pasion Turca'' özel ödülüne layık görüldü. Alınan bilgiye göre, İspanya'nın ünlü sinemaları Cines Verdi, Özpetek'in son filmi ''Serseri Mayınlar'' filmi için gala düzenledi. Galaya çok sayıda davetlinin yanı sıra ünlü simalar da katıldı. Büyük ilgi toplayan filme, gala sonrasında ''Pasion Turca'' özel ödülü verildi. İtalyan sinemasının en değerli yönetmenlerinden sayılan Ferzan Özpetek'in son filmi Uluslararası Berlin Film Festivali'nde gösterildikten sonra İtalya'da bir milyondan fazla kişi tarafından seyredildi. Filmin, İspanya'da da büyük başarı kazanması bekleniyor.