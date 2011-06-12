T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FERZAN ÖZPETEK ÖDÜLE DOYMUYOR FLORANSA (A.A)

12 Haziran 2011 19:23

-FERZAN ÖZPETEK ÖDÜLE DOYMUYOR FLORANSA (A.A) - 12.06.2011 - İtalya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Ferzan Özpetek, 'Serseri Mayınlar' filmiyle ''Moviemov Italian Film Festival''de en iyi film ödülüne layık görüldü.  İtalya'nın siyasi birliğini sağlayışının 150'nci yılı dolayısıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ''Moviemov Italian Film Festival''de yarışan 7 İtalyan filmi arasından Ferzan Özpetek'in ''Serseri Mayınlar'' filmi, festivalde en iyi film ödülüne layık görüldü.  Özpetek'in 'Serseri Mayınlar'ı festivalde, Giovanni Veronesi'nin yönettiği ''Manuele D'amore'', Claudio Cupellini'nin ''Una Vita Tranquilla'', Valerio Jalongo'nun ''La Scuola e finita'', Giuseppe Capotondi'nin ''La Doppia Ora'', Valerio Mieli'nin ''Dieci Inverni'' ve Luca Guadgnino'nun ''Io sono l'amore'' filmlerini geride bırakarak bu başarıya erişti.  Festival boyunca yarışan filmlerin gösteriminin İngilizce ve Tai dilinde alt yazılı izleyicilere aktarıldığı öğrenildi.  Özpetek'in senaryosunu 2009 yılında Ivan Cortoneo ile birlikte kaleme alıp, 2010'da İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde çektiği 'bir aile komedisi' olarak nitelendirilen ''Serseri Mayınlar'' gösterime girdiği ülkelerde aldığı övgülerle adından söz ettiriyor.  Filmin Lecce kentinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle yönetmen Özpetek'e fahri vatandaşlık unvanı da verilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24