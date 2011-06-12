-FERZAN ÖZPETEK ÖDÜLE DOYMUYOR FLORANSA (A.A) - 12.06.2011 - İtalya'da yaşayan Türk asıllı yönetmen Ferzan Özpetek, 'Serseri Mayınlar' filmiyle ''Moviemov Italian Film Festival''de en iyi film ödülüne layık görüldü. İtalya'nın siyasi birliğini sağlayışının 150'nci yılı dolayısıyla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen ''Moviemov Italian Film Festival''de yarışan 7 İtalyan filmi arasından Ferzan Özpetek'in ''Serseri Mayınlar'' filmi, festivalde en iyi film ödülüne layık görüldü. Özpetek'in 'Serseri Mayınlar'ı festivalde, Giovanni Veronesi'nin yönettiği ''Manuele D'amore'', Claudio Cupellini'nin ''Una Vita Tranquilla'', Valerio Jalongo'nun ''La Scuola e finita'', Giuseppe Capotondi'nin ''La Doppia Ora'', Valerio Mieli'nin ''Dieci Inverni'' ve Luca Guadgnino'nun ''Io sono l'amore'' filmlerini geride bırakarak bu başarıya erişti. Festival boyunca yarışan filmlerin gösteriminin İngilizce ve Tai dilinde alt yazılı izleyicilere aktarıldığı öğrenildi. Özpetek'in senaryosunu 2009 yılında Ivan Cortoneo ile birlikte kaleme alıp, 2010'da İtalya'nın güneyindeki Lecce kentinde çektiği 'bir aile komedisi' olarak nitelendirilen ''Serseri Mayınlar'' gösterime girdiği ülkelerde aldığı övgülerle adından söz ettiriyor. Filmin Lecce kentinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle yönetmen Özpetek'e fahri vatandaşlık unvanı da verilmişti.