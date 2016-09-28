Ferzan Özpetek evlendi

İtalya'da yaşayan Yönetmen ve Senarist Ferzan Özpetek, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile evlendi.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın Chi dergisinden aktardığı habere göre, Haftalık magazin dergisi Chi'nin aktardığına göre, Roma Belediyesi'nde gerçekleşen nikâha, sadece çiftin çok yakın 15 kadar arkadaşı katıldı. Özpetek'in ve Pontiselli'nin, özel hayatlarına saygı duyulması gerekçesiyle, nikâhın yapıldığı salona gazetecilerin alınmasını istemediği belirtildi. ​Dergi, nikâha ilişkin özel haberin, Çarşamba günü piyasaya çıkacak olan edisyonlarında yer alacağını duyurdu.

Esçinsel evlilik yasası mayısta kabul edilmişti

İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasası, geçen Mayıs ayında mecliste kabul edilmişti.

Kitabını Pontesilli'ye adamıştı

Ferzan Özpetek, İstanbul Kırmızısından sonraki eseri olan “Sen Benim Hayatımsın adlı kitabını, 15 yıldır birlikte olduğu Simone Pontesilli'ye adamıştı. Kitabında Roma'da geçirdiği 40 yılı, hayatına giren insanları anlatan Özpetek, bunun aynı zamanda bir aşk romanı da olduğunu söylüyordu.