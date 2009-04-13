Ferzan Özpetek 4 dakikalık deprem filmi çekti

‘Yıkıntılar Arasında Yönetmenler’ adlı proje için çekilen filmler, ‘La Repubblica’ gazetesinin internet sayfasında yayımlanıyor. Deprem filmlerinden biri de Ferzan Özpetek’e ait. Özpetek, ‘Her Şeye Rağmen Paskalya’ adlı filmini depremde yaşamını yitiren 22 yaşındaki sanatçı, Alessandra Cora’ya ithaf ediyor.La Repubblica'nın L'Aquila'daki depremin ardından ‘Registi tra le macerie’ (Yıkıntılar Arasında Yönetmenler) başlığıyla gerçekleştirdiği projede Özpetek de yer alırken, Özpetek’in videosu internette ‘La Repubblica Radio TV’ logosuyla yer aldı.Ferzan Özpetek’in dört dakika 36 saniyelik videosu 'Nonostante tutto è Pasqua' (Her Şeye Rağmen Paskalya) başlığını taşıyor.Video, 8 Ocak 1986 Capri Adası doğumlu Cora’nın verdiği bir konser ile L'Aquila’da 6 Nisan 2009 tarihinde meydana gelen depremden çekilen yıkım görüntülerinin harmanlanmasından oluşuyor.La Repubblica'nın Özpetek'in çalışmasının yanı sıra İtalyan yönetmenlere hazırlattığı deprem videoları arasında, Mimmo Calopresti’nin ‘Perfect Day’ (Mükemmel Gün), Michele Placido'nun ‘Le Mani di Osmai’ (Osmai'in Elleri) ve Paolo Sorrentino'nun ‘L'assegnazione delle tende’ (Çadırların Teslimi) adlı çalışmaları da yer alıyor.