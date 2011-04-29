Ferzan Özipek Aida operasını yönetti

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Ünlü tasarımcı Emrah Yücel

Bu yıl 74'üncüsü düzenlenen ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlayışının 150. yıl dönümüne adanan Maggio Musicale Fiorentino Festivali, dün akşam Ferzan Özpetek'in yönetmenliğini üstlendiği, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin Aida operasıyla açıldı.Yönetmen Özpetek'in, Hintli şef Zubin Mehta ve sahne tasarımının iki Oscarlı ismi Dante Ferretti gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte hazırladığı Aida operasına ilgi yüksekti.Biletlerin günler öncesinde tükendiği kaydedilirken, gösterim sonrasında, oyuncular ve yönetmen Ferzan Özpetek, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.Türkiye'den de pek çok davetlinin geldiği gecede, İtalya Kültür Bakanı Giancarlo Galan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil ile eşi İnci Akil, Floransa Valisi Paolo Padoin ve belediye başkanı Matteo Renzi, eseri protokol locasından izledi.Gösterimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Roma Büyükelçisi Hakkı Akil, "Ferzan Özpetek'in yeni başarısına tanıklık etmekten gurur duyuyorum" dedi.Özpetek'in Aida'yı o karanlık hallerinden kurtardığını ifade eden Akil, "Ferzan Özpetek'in getirdiği çok değişik bir reji yorumu vardı. Perde arasında konuştuğum bütün kişiler, hakikaten Ferzan'ın Aida'ya bir aydınlık, yeni bir yorum getirdiğini ve o karanlık Aida'dan çok daha aydınlık, çok daha çekici bir Aida'ya geçtiğimizi söylediler'' diye konuştu.Özpetek'in eserde, Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nda bulunan ve MÖ 62. yılında Kommagene Krallığı tarafından yapılan heykel başlarını kullanmasını hoş sürpriz olarak niteleyen büyükelçi, tam bir başarı gecesi olduğunu belirtti.Gala gecesine eşi Simla Yücel ile katılan ünlü Türk grafik tasarımcısı Emrah Yücel de opera konusunda uzman olmadığını, ancak çok zevk aldığını söyledi.Özpetek'in genellikle "Türkiye'nin İtalyan sinemasına hediyesi" başlığı altında tanımlandığını dile getiriren Yücel, önemli olanın İtalya'nın bu hediyeye nasıl cevap verdiğinin olduğunu belirtti. Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne yapıyor İtalya? Sahne sanatlarının diğer alanlarında da bu insana, pek çok kapı açıyor. Olanaklar sağlıyor. Bu çok önemli. Birazcık Türkiye'nin herhalde işin bu noktasına bakması lazım diye düşünüyorum. Çünkü, İtalya'nın hakikaten bağrına bastığı ve böyle bir operayı yönetme şansını tanıdığı değerli insana Türkiye neler sunuyor diye sorgulamak lazım."Geceye Türkiye'den katılan Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Ertuğrul Özkök ise Ferzan Özpetek'in kendilerine 21. yüzyılda operanın güzergahını aktardığını ifade etti. Özkök, "Bana göre, biz burada, 21. yüzyılın operasının bir prömiyerini izledik. Bu sadece Floransa'da, bir festivalin açılması, İtalyan birliğinin kuruluşunun 150. yılı dolayısıyla yapılan bir şey değil, 21. yüzyılda operanın alacağı yeni biçimin bir prömiyeriydi" ifadelerini kullandı.