Ferrero Nestle'nin ABD'deki şekerleme birimini satın alıyor

İSTANBUL,(DHA) - FERRERO Grubu ve bağlı şirketleri, Nestle’nin ABD şekerleme birimini satın almak üzere 2.8 milyar dolar nakit ödeme karşılığında kesin anlaşmaya varıldığını açıkladı. Nestle’nin ABD\'deki şekerleme biriminin 2016’daki toplam yıllık satışları yaklaşık 900 milyon dolara ulaştığı aktarılırken, gerekli izinlerin alınmasının ardından anlaşmanın bu yılın ilk çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği duyuruldu.

Ferrero, aralarında Butterfinger, Baby Ruth, 100 Grand, Raisinets, Wonka gibi efsaneleşmiş çikolata markalarının da bulunduğu, aynı zamanda Crunch markasına yönelik olarak şekerleme ve ABD\'de belli kategorilerdeki hakları da içeren ve Swee Tarts, Laffy Taffy ve Nerds gibi şeker markalarını da kapsayan, zengin bir geçmiş ve yüksek marka farkındalığına sahip 20’den fazla Amerikan markasının sahibi olacak.

Bu satın alma işlemiyle beraber, bugüne kadar ABD piyasasında Tic Tac naneli şeker, Ferrero Rocher pralin çikolatası, Nutella fındık kreması, Fannie May ve Harry London çikolata markaları ile Ferrero’ya ait bir şirket tarafından yakın tarihte satın alınan ve marka portföyü içinde Trolli, Brach’s ve Black Forest Gummies de bulunan Ferrara Şekerleme Şirketi ile tanınan Ferrero, ABD pazarındaki en büyük üçüncü şekerleme şirketi olacak.

\"CAZİP PAZARLARA YATIRIM YAPMAYA VE BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

Ferrero Grubu Başkanı Giovanni Ferrero konu hakkında şunları söyledi:

“Halihazırda zengin bir geçmiş ve muazzam farkındalığa sahip, efsaneleşmiş markalardan oluşan, mükemmel bir portföye sahip olan Nestle’nin ABD şekerleme işini satın alma işlemi bizleri son derece heyecanlandırıyor. Ferrero’nun, yeni satın almış olduğu Fannie May Confections Brands ve Ferrara Candy Company dahil olmak üzere, ABD\'deki mevcut varlığıyla birlikte çok daha önemli bir büyüklüğe ulaşarak, müşterilerimize atıştırmalık çikolata, şeker ve sezon ürünleri kategorilerinde yüksek kalitede ve daha geniş bir ürün yelpazesi sunarken dünyanın en büyük şekerleme pazarında heyecan verici, yeni büyüme fırsatları bulabileceğiz. Nestle’den gelecek yetenekli ekibi Ferrero’da aramızda görmekten mutluluk duyacak; kilit özelliğe sahip bu stratejik ve cazip pazardaki ürünlerimize yatırım yapmaya ve büyütmeye devam edeceğiz.”

Ferrero Grubu CEO’su Lapo Civiletti ise, \"Kuzey Amerikalı tüketici ve müşterilerimize değer sunmak konusundaki kararlılığımız, portföyümüze bu denli güçlü şekerleme ve çikolata markalarının girmesiyle daha da güç kazanacaktır” dedi.