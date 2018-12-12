Ferrero 3 bin 944 öğrenciye ulaştı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) –FERRERO fındığın, Değerli Tarım Programı kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte başlattığı \'Bugün Benim, Gelecek Benim Projesi, ilk yılında 30 okulda 3 bin 944 öğrenciye ulaştı.

FERRORO fındık ve TOÇEV tarafından yürütülen ‘Bugün Benim Gelecek Benim’ projesi kapsamında Ordu, Düzce, Giresun ve Trabzon’da çeşitli okullarda çalışma yürütüldü. Proje ile bölgedeki çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerini güçlendirip, geleceklerini şekillendirecek mesleki fırsatları yerinde anlatıp, bölgeye katkı sağlaması hedeflendi.

TOÇEV, Ferrero Fındık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen projenin ilk yıl değerlendirmesi için Ordu’da bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş, Ferrero Kurumsal İletişim Direktörü Yasemin Taşkın katıldı.

\"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DAHA ÇOK ÇOCUĞA ULAŞACAĞIZ\"

Ferrero Fındık Genel Müdürü Bamsı Akın, Ferrero Fındık olarak, değerli tarım uygulamaları dahilinde pek çok sosyal proje yürüttüklerini belirterek, “Bu proje ile geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklara ve gençlere ulaşarak, gelişimlerine katkıda bulunmak ve kendi yaşadıkları bölgelerinde de bir gelecek olduğunu göstermek istiyoruz. Henüz projenin başındayız. Önümüzdeki yıllarda artan bir ivme ile daha fazla gence ve çocuğa ulaşarak, ülkemizin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi.

\"YETENEKLERİNİ KEŞFETMEYE DESTEK OLUYORUZ\"

TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Betül Mermertaş ise projeyle 3 bin 944 öğrenciyle ulaştıklarını vurgulayarak, “Proje’nin ilk bölümü; 11-14 yaş arası çocukların, kendilerini tanımaları, hakları ve sınırlarını kavramalarını sağlayan, psikososyal atölye çalışmalarını içeriyor. Katılımcı çocuklar, aldıkları eğitim çerçevesinde, önce kendilerinin sonra da diğer çocukların ve arkadaşlarının, aynı haklara sahip olduğu konusunda bilinçleniyorlar. İkinci bölümde ise, 15-17 yaş arasındaki gençlere, gerçekçi gelecek hedefleri belirlemeleri ve yeteneklerine uygun, doğru meslek seçimleri yapabilmeleri için destek olmak amaçlanıyor” diye konuştu.

PROJE NELERİ KAPSIYOR?

Proje kapsamında 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini de belirten Betül Mermertaş, “Düzce ilinde yaşayan öğrencilerin gelecekte tarım sektöründe çalışma planları Trabzon ve Ordu-Giresun illerinde yaşayan öğrencilerden anlamlı derece daha yüksektir. Meslek seçimi yaparken ailelerin yönlendirmesi Düzce ilinde yaşayan öğrencileri diğer illerdeki öğrencilere göre daha az etkilerken Trabzon ve Ordu-Giresun illerinde yaşayan öğrenciler daha fazla etkilenmektedir. Projenin değerlendirilen verilerinde, ortaokul grubunda 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçkisiz örneklem yöntemiyle belirlenen bir grup ile çalışma yürütülmüştür. Çalışmada sosyo-demografik bilgilerin yanı sıra katılımcıların duygusal zeka düzeyleri de ölçümlenmiştir. Projeye toplam 3 bin 944 öğrenci katılmıştır. Ortaokul grubunda toplam bin 724 öğrenci projeye katılmıştır. Araştırmanın ortaokul örneklemini, proje için seçilen okullarda rastgele seçim yöntemiyle seçilen toplam 383 öğrenci oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.