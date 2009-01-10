Ferrari'yi hurdaya çıkardı, Bentley satın aldı

Portekizli futbolcu takımı Machester United'ın idmanına giderken Manchester Havaalanı altında bulunan tünelde otomobilinin kontrolünü kaybederek kaza yapmıştı. Ronaldo'nun arkasında Bentley marka otomobiliyle takip eden takım arkadaşı Edwin van der Sar, kazanın ardından futbolcunun yardımına koşmuştu. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Ronaldo ve takım arkadaşı kazadan hemen sonra idmana katılmıştı.Henüz bir haftadır kullandığı Ferrariyle kaza yapan Ronaldo da takım arkadaşı gibi Bentley Continental GT Speed satın aldı ve kazadan sonraki ilk idmanına yeni otomobiliyle geldi.Otomobillere olan merakı ile bilinen Ronaldo'nun garajında ayrıca Bugatti Veyron (2.6 milyon Euro) , Rolls Royce Phantop Drophead Coupe (407 bin dolar) , iki adet Porsche Cayenne (yaklaşık 100 bin dolar) , ve bir adet BMW M6 (100 bin dolar) da bulunuyor.