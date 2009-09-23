Ferrari'ye model sevgiliden moral!

Beşiktaş’In ünlü İtalyan oyuncusu Matteo Ferrari, skandalların kadını olarak anılan nişanlısı Aida Yespica’dan ayrıldıktan sonra, büyük bir aşk yaşadığı yeni sevgilisi İtalyan manken Francesca Lodo ile İstanbul gecelerinde boy gösterdi.



Beşiktaş’ın stoperi Ferrari’nin, bir dönem İtalyan erkek dergilerine çıplak pozlar da veren ünlü İtalyan manken Francesca Lodo ile fırtınalı bir aşk yaşadığı haberleri İtalyan gazetelerinde de yer almıştı. Ancak çift İtalyan paparazziler tarafından görüntülenememişti. Sevgili morali!



Çift önceki gün bir restoranda baş başa yemek yerken Mega Magazin kameralarına yakalandı. Ferrari’nin eski nişanlısı güzellik kraliçesi ve televizyon starı Yespica’nın adı ise, İtalya Başbakanı Berlusconi, futbol yıldızı İnzahgi, Mutu ve Maldini’nin kardeşi ile anılmıştı. Bruce Willis de Aida için “Demi Moore’dan sonra beraber olduğum en güzel kadın” demişti. Takımının aldığı sonuçlarla kötü günler geçiren Ferrari, sevgilisiyle baş başa gezerek moral bulmaya çalışıyor.