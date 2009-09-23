Ferrari'nin yeni aşkı

Türkiye'ye gelince nişanlısı ile ilişkisini noktalayan Beşiktaşlı Matteo Ferrari, İstanbul'da Francesca Lodo adlı güzelle yakalandı.



Beşiktaşlı futbolcu Matteo Ferrari, Türkiye’ye gelince nişanlısı Aida Yespica ile ilişkisini noktalamıştı. Ayrılığın ardından, ünlü futbolcunun adı İtalyan manken Francesca Lodo ile anılmaya başlandı.



İtalyan basınını da meşgul eden aşk iddialarını kanıtlayan ilk görüntüler ise geçtiğimiz gün İstanbul’da çekildi. Romantik bir akşam yemeğine çıkan ikiliyi, “Mega Magazin” görüntüledi.