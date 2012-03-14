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Ekonomi

Ferrari’nin İsviçreli saatçisini Türkler aldı

Rotap Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal, İsviçreli saat markası Maranello’yu satın aldıklarını açıkladı.

14 Mart 2012 06:43

T24 - Rotap Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal, İsviçreli saat markası Maranello’yu satın aldıklarını açıkladı.

Milliyet'teki habere göre, İsviçre’de üretilen Maranello saatlerinin adını Rotap Maranello olarak değiştirdiklerini belirten Bal, “Dünya pazarını hedefliyoruz, gerçekten büyük bir Türk markası yaratacağız” dedi.

Mehmet Ali Bal, İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen Baselworld 2012 Saat ve Takı Fuarı’nda, Maranello hakkında şu bilgileri verdi: “Maranello 30 yıllık bir marka. Markanın Türkiye mümessilliğini yaparken satış gündeme geldi. Ortaklar anlaşamadıkları için firmayı satmaya karar vermişler. Biz de talep ettik. 1.5 yıl flörtten sonra satın aldık. Satın alma işleminden sonra İsviçre’de Bien kentinde üretime başladık.”

Rotap Maranello’nun orta üstü sınıf bir ürün olduğunu belirten Bal, Maranello markasının ismini Ferrari’nin üretildiği Maranello kentinden aldığını ve Ferrari model saat de ürettiğini söyledi. Bay, şöyle konuştu:

“Ferrari markasının hız ve güç felsefesi Maranello’nun saatleriyle birleşti. Markanın, geleneksel ve modern karışımı bir çizgisi var. Spor modelleri daha ağırlıklı. Aynı zamanda spor modelleri klasik olarak da kullanılabiliyor. Çünkü klasik ile modern arasında hız tutkunu, güç tutkunu bir anlam ifade ediyor. Türkiye’de tutacağını ümit ediyoruz.”

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