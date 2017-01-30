Ferrari'nin 70. yıl serisinden 15 aracın 12'si şimdiden satıldı

70. yılını kutlayan İtalyan devi Ferrari, 2017 yılına özel ürettiği 1 milyon Euro'luk araçlardan Türkiye'ye 2 adet getireceğini duyurdu. Bu iki aracın sahibinin belli olduğunu söyleyen Fer- Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel "2017’nin kotası olan 15 aracın da 12’si şimdiden satıldı" dedi.

2005 yılından bu yana Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fer Mas tarafından distribütörlüğü yapılan Ferrari ve Maserati markalarının yılsonu değerlendirme ve hedefler toplantısı Kuruçeşme’deki Fer Mas Showroom’unda gerçekleştirildi.

2017’nin Ferrari markası için özel bir yıl olduğunu da vurgulayan Fer- Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Marka bu sene 70. yılını kutluyor. Ferrari bu yıla özel üretimde bulunan bütün araçların 70. yıl özel serisini üretiyor. Toplam 5 farklı modelden 350 adet özel üretim otomobil yapılacak. Bu araçlar, Ferrari’nin belirleyeceği özel müşterilere satılacak. Her biri birbirinden farklı, kişiye özel tasarlanacak değeri 1 milyon Avro civarında olan Ferrari’lerden Türkiye’ye iki adet getiriyoruz” dedi. Geçen sene toplamda 18 adet Ferrari satışı yaptıklarını söyleyen Bel, “2017 yılı için satışı planlanan 15 adet Ferrari’nin 12 adedi şimdiden satıldı” diye konuştu.

2016 yılı sonunda Maserati Quattroporte ve Ghibli modellerinin yenilendiğini ve Türkiye’de satışa sunulduğunu söyleyen Bel, Levante’nin 2016 yılının ikinci yarısından itibaren tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satışa sunulduğunu dile getirdi. 2016 yılının ikinci yarısında pazara sunulan Maserati’nin SUV modeli Levante’nin Türkiye’den yoğun bir talep aldığını vurgulayan Bel, “72 adet satışımızın yaklaşık 30 adedini Levante modelimiz oluşturdu. Eğer daha fazla Levante’miz olsaydı, satış rakamımız da yükselirdi” diye konuştu. Bel, “2017 yılından beklentimiz Levante’nin satışlarını yaklaşık 60-70 adetlere çıkararak, Ghibli ve Quattroporte adetlerini de korumak olacaktır. Böylece Maserati tarafında ülkemizde toplamda ilk defa üç haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Maserati’de yatırım

Maserati’nin dizel motorlu modellerinin gelmesiyle birlikte Anadolu’dan yüksek talep aldıklarını belirten Bel, 2017 yılında Maserati bayilik sistemini devreye alacaklarının müjdesini verdi. Maserati markası için Anadolu’nun farklı noktalarında showroom ve servis noktaları açılacağını söyleyen Bel, “İlk olarak mart ayı sonunda Ankara’da Maserati showroomumuzu hayata geçireceğiz” dedi. Bel, Ankara Söğütözü’nde bulunan Koç Kuleleri’nin altında açılacak Maserati showroomunun ardından Antalya ve Bursa illerinde de showroom ve servis açacaklarını belirtti.

Doblo ve Fiorino’ya ödül

Tofaş’ta üretilerek dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen, ticari araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılama başarısı gösteren Fiat Fiorino ve Fiat Doblo’ya İngiltere’den ödül yağdı. Dünyanın önde gelen ticari araç dergilerinden biri olan “What Van?” tarafından düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci defa “Yılın Hafif Ticari Vanı” ödülünü kazanan Fiat Doblo Cargo’nun yanı sıra Fiat Fiorino Cargo da “Yılın Küçük Ticari Vanı” ödülüne layık görüldü. Fiat markası bu ödüllerle ticari araç ürün gamındaki başarısını bir kez daha ortaya koyarken What Van? Editörü James Dallas da konuyla ilgili, “Hem çok yönlü hem de pratik bir araç olan Fiat Doblo Cargo, en iyi hafif van olmaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

SUV atağı Kodiaq Scout ile sürüyor

Skoda’nın mart ayında Türkiye’ye gelecek büyük SUV modeli Kodiaq, Scout versiyonuyla daha geniş seçenekler sunmaya başlayacak. Scout versiyonu, hem görsel olarak hem de teknolojik olarak Kodiaq’ın off-road kapasitesinin altını çiziyor. Önde ve arkada yer alan gövde altı korumasının yanı sıra Kodiaq Scout için özel olarak yapılmış 19 inç jantlar da dikkat çekiyor. Gümüş detaylı radyatör ızgarası, tavan rayları, ayna kapakları ve tamponlara sahip Kodiaq Scout, 4.70 metre uzunluğa sahip. Hem 5 kişilik hem de 7 kişilik versiyonlar sunarken geniş iç ve bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor. Kodiaq Scout versiyonunda, iki benzinli ve iki dizel motor seçeneği sunulacak. Ayrıca tüm Scout modelleri dört çeker sürüş sistemine sahip olacak.