Ferrarili Çapan'ı yakan ifade

Ferrarili faciada yaşamını yitiren Ayşe Yamiç’in ailesi, "Kızımız sözlü veya nişanlı değildi" diye ifade verdi. Kazada otomobili kullanan Ali Erdem Çapan’ın ceza almadan kurtulma yollarından bir kapandı.



Eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan’ın oğlu Ali Erdem Çapan’ın, 22 Mart 2007’de Ferrari marka otomobiliyle yaptığı kazada yaşamını yitiren Ayşe Yamiç’in ailesi mahkemeye, kızlarıyla Çapan arasında "söz ya da nişan olmadığı"nı bildirdi. Bu cevap, "Ali Erdem Çapan’ın ceza almadan kurtulma yolları"ndan birinin önünü kesti. Kazadan sonra 2.54 promil alkollü olduğu belirlenen, Şişli 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ali Erdem Çapan’ın dosyasında Ayşe Yamiç’le beraber çekilmiş 12 fotoğrafı bulunuyor. Sanık avukatları, fotoğraflardan birinde, çiftin parmaklarında bulunan yüzükleri işaretleyerek söz ya da nişanlı olduklarını bildirmişti.



Yakınlık derecesi önemli



Ali Erdem Çapan’ın avukatı, kaza sonrası Ayşe Yamiç’in üzerinde hastane görevlilerince yapılan aramada içinde "Ali" yazılı 1 adet gümüş alyans bulunduğunu vurgulayarak, müvekkili ile Ayşe Yamiç’in nişanlı olduğunu söylemişti. Türk Ceza Kanunu’nun 22’nci Maddesi’nin 6’ncı Fıkrası’na göre, taksirle ölüme sebep olma suçlarında, failin mağdurla yakınlığı sonucu kendisinin de mağdur olduğuna hükmedilmesi halinde, sanığın cezalandırılmaması söz konusu oluyor. Bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebiliyor.

