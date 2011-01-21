-FERRARI FF GÖRÜCÜYE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari dört tekerden çekişli ilk modeli Ferrari FF'nin resmi görsellerini tüm dünyayla aynı anda yayımladı. Ferrari'den yapılan yazılı açıklamada, Ferrari 612 Scaglietti modelinin yerini alacak olan 660 HP'lik V12 motorlu yeni ''süper spor''un, ''Ferrari Four'un (Dört kişilik ve dört teker çekiş)'' kısaltması olan FF adını taşıdığı ve yeni bir GT spor otomobil konseptini başlattığı kaydedildi. Açıklamada, Pininfarina tarafından tasarlanan Ferrari FF'nin, hem ''radikal'' ön tasarımı hem de ''benzersiz' arka hatlarıyla Ferrari'nin gelmiş geçmiş tüm modellerinden ayrıldığı ifade edildi. 660 HP güç ve 683 Nm tork üreten V12 motorla donatılan, 0-100 km/s hızlanmasını 3,7 saniyede tamamlayan Ferrari FF'nin, çift kavramalı F1 tipi şanzımanı bulunduğu bildirildi. 335 km/s'lik son hıza erişebilen Ferrari FF'nin, ilk olarak 2011 Cenevre Otomobil Fuarında kamuoyuna tanıtılacağı bildirildi.