Ferrari'den Vettel'e servet gibi maaş

Formula 1'de Red Bull'dan ayrılarak Ferrari'ye geçmesine kesin gözüyle bakılan Sebastian Vettel, transfer gerçekleşirse yılda 80 milyon dolar maaş alacak. 27 yaşındaki Alman pilot böylelikle dünyanın en yüksek maaşlı sporcusu olacak.

NTV Spor'un haberine göre; Formula 1'de, Red Bull'dan ayrılarak Ferrari'ye geçmesi beklenen Sebastian Vettel'in, dünyanın en yüksek maaşa sahip sporcusu olacak.

4 kez dünya şampiyonu apoletli Sebastian Vettel'in, 2015'te Ferrari koltuğuna oturacağı Avrupa basınında geniş yer bulurken; başarılı sporcunun alacağı rakam da netleşmeye başladı.



3 yıllık sözleşme için 150 milyon sterlin alacak olan Vettel, dünyanın en yüksek maaşına sahip sporcusu olacak.

Yıllık maaşı, 50 milyon sterlin (Yaklaşık 80 milyon dolar) olması beklenen Vettel'in alacağı rakam kesinleşirse, Alman pilot en yüksek maaşlı sporcu ünvanını elde edecek.

Forbes'a göre dünyada yıllık en çok kazanca sahip sporcu ise boksör Floyd Mayweather. Yılda 100 milyon dolar kazanan Mayweather'in dövüş başına para alması, maaş konusunda Vettel'i ilk sıraya koyacak. Vettel, beyzbol, basketbol, Amerikan futbolu ve futbolun yıldızları arasında da en yüksek maaşlı sporcu olacak.

Bu sezon yeni aracıyla henüz yarış kazanamamasına karşın, son yıllarda Formula 1'i domine eden ve 39 yarışın yanısıra 4 dünya şampiyonluğu kazanan Vettel, gelecek yıl Ferrari'de Fernando Alonso'nun yerine takıma katılacak..