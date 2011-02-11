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Ekonomi

Ferrari'den rekor satış

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2010 yılında dünyada 6 bin 573 araç satışı gerçekleştirdi.

11 Şubat 2011 02:00

T24 -  İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, 2010 yılında dünyada 6 bin 573 araç satışı gerçekleştirdi.


Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında ticari karını 303 milyon avroya yükselten ve yüzde 7,9 artışla 1,9 milyar avro gelir elde eden Ferrari, geçen yıl bir önceki döneme göre satışlarını yüzde 5'ten fazla artırdı. 


Dünyada 6 bin 573 araç satan Ferrari, 2008 yılında gerçekleştirdiği satış rekorunu 2010 yılında da geliştirerek tüm zamanların en iyi satış sonucuna ulaştı.

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Ferrari 458 Italia ve Ferrari California modelleri toplam satışların yüzde 87'sini oluştururken, sınırlı sayıda üretilen 599 GTO modeli de başarılı bir satış performansı sergiledi.

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Türkiye'de geçen yıl 23 Ferrari satışı gerçekleşirken, bunların 11'i 458 Italia, 9'u ise California oldu.

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