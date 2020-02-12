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Spor

Ferrari, yeni Formula 1 sezonunda piste çıkacak arabasını tanıttı

Kırmızılar, SF1000 ile podyumun zirvesine geri dönmek istiyor

12 Şubat 2020 15:28

Yeni Formula 1 sezonuna iddialı bir arabayla girerek şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Ferrari, SF 1000'i gösterişli bir törenle tanıttı.

Lewis Hamilton'ın Formula 1'deki hegemonyasına son vermeyi arzulayan Kırmızılar, SF1000 ile makus talihini terse çevirmek istiyor. 2020 sezonunda tarihindeki 1000'inci Grand Prix'ye çıkacak Ferrari'nin yeni aracı keskin hatlarıyla dikkat çekiyor.

Valli Tiyatrosu'nda yapılan tanıtımda konuşan takım patronu Mattio Binotto, ''Tasarımda aracın alt kuvvetine önem vererek yol tutuşunu arttırmaya çalıştık. SF 1000'in aerodinamiği için tasarladığımız keskin hatları gözle görmeniz mümkün'' ifadelerini kullandı.

16 şampiyonlukla Formula 1 tarihinde en çok zirveye çıkan takım olan Ferrari, son zaferini 2007'de Kimi Raikkonen ile yaşamıştı.

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