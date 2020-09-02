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Dünya

Ferrari, tifosiden "sabır" istedi

02 Eylül 2020 12:15

T24 Dış Haberler

Yeni Formula 1 sezonuna tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Ferrari'nin patronu Mattia Binotto, takımının parlak günlerine dönmesinin uzun süre alabilceğini söylerken taraftarlarından "sabır" istedi.

Geliştirme sınırlamalarına değinen Binotto, bu sezon motor üzerinde oynama yapamadıklarını hatırlatarak 2021'e ve 2022'de başlayacak yeni döneme hazırladıklarını dile getirdi. 

Binotto, motorlarının diğer üreticilerden daha fazla güç kaybı yaşadığını kabul ederek, "Bu seneki problemlerimizi iyi inceleyip çözmeliyiz" dedi.

Ferrari Belçika Grand Prix'sinde üçüncü sıralama turlarına kalmayı başaramamış ve iki otomobil de puan alamamıştı.

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