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BBC Türkçe

Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecek

Dünyanın önde gelen lüks araba markalarından Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne'nin bu açıklaması Ferrari'nin stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

29 Nisan 2018 20:30

Dünyanın önde gelen lüks araba markalarından Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üreteceğini duyurdu.

Bloomberg ve CNBC'nin haberine göre, hem İtalyan araba markası Ferrari'nin hem de Fiat-Chrysler'in CEO'su olan Sergio Marchionne, ABD'de düzenlenen bir otomobil fuarında yaptığı duyuruda, Tesla'nın elektrikli lüks araba üretiminin endüstrinin başka oyuncuları tarafından da yapılabileceğini söyledi.

Ancak Marchionne'nin bu açıklaması Ferrari'nin stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Her ne kadar Ferrari hibrid otomobiller üretse de Marchionne bir zamanlar Ferrari'nin tamamen elektrikli olan bir araç üretmesinin 'tamamen akıl dışı' olduğunu söylemişti.

Kimi Ferrrari müşterilerinin de bu şekilde düşünebileceği aktarılıyor.

Yine de Marchionne, piyasada 'süper bir elektrikli araç yapılacaksa bunun Ferrari tarafından yapılacağını' söyledi.

Tesla'nın Kasım ayında tanıttığı yeni elektrikli modellerinin de yüksek bir performansa sahip olması bekleniyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tanıttığı Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söylemiş ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurgulamıştı.

Reuters'a göre küresel otomobil üreticileri elektrikli araçlara 90 milyar dolar yatırım yaptı.

Bu yüzden bu piyasadaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışması bekleniyor.

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