Ferrari şokta



Formula 1'de sezonun 15. yarışı olan Singapur Grand Prix'si F1 tarihinin ilk gece yarışına ev sahipliği yapmasının yanı sıra birçok unutulmaz olaya da sahne oldu.



59 yıllık F1 tarihinin ilk gece yarışında mutlu sona Renault'un İspanyol pilotu Fernando Alonso ulaşırken, yarışa büyük umutlarla başlayan Ferrari takımı adına ise tarihi yarış tam bir kabusa dönüştü.



İlk planlı pit-stopunu yapan Massa büyük bir talihsizlik yaşadı; yakıt takviyesi sırasında benzin hortumu kopunca bir mekaniker yerde kaldı ve ezilme tehlikesi yaşadı, Massa depo kapağına takılı kalan hortumun çıkarılabilmesi için yaklaşık olarak 2 dakika bekledi ve piste son sırada döndü. Ancak Massa'nın yaşadığı şanssızlık bununla da son bulmadı. 2 dakikalık gecikmenin ardından piste dönmek isteyen Massa, bu kez pist girişinde Toro Rosso pilotu Bourdais'i sıkıştırınca yarış komiserleri tarafından pitten geçme cezasına çarptırıldı. Felipe Massa böyle pole pozisyonunda başladığı ve oldukça iddialı olduğu tarihi yarışı 13. sırada bitirebildi.



Massa'nın başına gelen bu olaylar takım arkadaşı son dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'i de fazlasıyla olumsuz bir şekilde etkiledi. Massa'nın benzin hortumunun kopması nedeniyle Raikkonen, pit-stop'a geç girmek zorunda kaldı. Bu nedenle Kimi, 17. sıraya kadar geriledi. Ancak son şampiyon bu dezavantajına karşın toparlandı ve yaptığı ataklarla 5. sıraya kadar tırmandı. Yarışın son bölümlerine doğru podyum iddiasını sürdüren Kimi Raikkonen'in kabusu ise 10. viraj oldu. Raikkonen 10. viraj çıkışında hızını alamadı ve duvara çarparak yarış dışı kaldı. Raikkonen büyük bir üzüntü yaşarken, Ferrari takımı 46 yarış sonra ilk kez bir pistten puan alamadan ayrılmış oldu.

