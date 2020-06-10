Ferrari'sine 1 milyon 725 bin TL isteyen Kıvanç Tatlıtuğ aracını satamadı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz sene Ferrari marka otomobilini satmaya karar verdi. Lüks otomobili için 1 milyon 725 bin TL isteyen Tatlıtuğ, hâlâ alıcı bulamadı.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Tatlıtuğ, 1998 model olan Ferrari'sine alıcı bulamayınca çareyi fiyat indirimine gitmekte buldu. Galeri galeri dolaşıp alıcısını bekleyen aracın fiyatı şimdi ise 1 Milyon 575 bin lira oldu. 150 bin lira indirim yapılan araç Beşiktaş'ta bir galeride alıcısını bekliyor.

Ünlü oyuncunun, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan aracı kendi zevkine göre dizayn ettiği için daha yüksek fiyata satışa çıkardığı gelen bilgiler arasında.