Sebastian Vettel, ayrımcılığa dikkat çekmek için gökkuşağı desenli kaskla yarıştı: Türkiye, bu mesajı göndermek için doğru bir yer

LGBTİ+'ları desteklemek amacıyla, bugün İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 yarışında takmak üzere üzerinde gökkuşağı bulunan "çeşitlilik" temalı bir kask tasarlatan Sebastian Vettel, "Türkiye, bu mesajı göndermek için doğru bir yer" dedi.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, İstanbul'da gerçekleşen Formula 1 yarışında takmak üzere, üzerinde gökkuşağı olan "çeşitlilik" temalı bir kask tasarlattı. Vettel'in, LGBTİ+'lara desteğini belirtmek amacıyla tasarlattığı kaskın üzerinde siyah, beyaz, Müslüman, Hristiyan, LGBTİ+, engelli ve sağlıklı insan gibi toplumun her kesiminden insana yer verildiği bir kalabalık bulunuyor.

Kaskın tasarımcısı Jens Munser, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bu zor zamanlarda Sebastian Vettel'in, kalbi için çok değerli olan ve tasarıma önemli ölçüde ilham veren mesaj, kaskın üstünde bulunmalıydı" dedi.

"Türkiye, bu mesajı göndermek için doğru bir yer"

F1 pilotu, RTL ile yaptığı röportajda "Anahtar kelime 'çeşitlilik' ve Türkiye, bu mesajı göndermek için doğru bir yer" dedi.

Vettel, devamında "Kaskı çıkardığınızda, insanlar arasında farklılıklar olduğunu düşünüyorsunuz ama aslında hiçbir farklılık yok. Herkesi olduğu gibi kabul etmeli ve kimseyi dış görünüşlerine dair farklı özellikleri nedeniyle bir kutuya koymamamlıyız." ifadelerini kullandı.

Vettel, bu mesajı göndermek için Türkiye'nin neden doğru bir yer olduğunu sorusuna "Bunun kendi için de yeterince açık olduğunu düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.