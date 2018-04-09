Ferrari mekanikeri ameliyat oldu

Kimi Raikkonen'in aracıyla temas yaşayan Ferrari mekanikerinin ameliyat olduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Motorsport'ta yer alan habere göre; Ferrari, Raikkonen'i son bölümde daha yeni lastikler kullanması için pite alırken, Fin pilot yeşil ışıkların yanmasıyla birlikte pit stoptan hareketlendi.

Ancak sol arka lastik araçtan çıkartılamamıştı ve mekanikerler o esnada o lastiği çıkartmak için uğraşıyordu.

Francesco isimli mekaniker sol arka lastiğin önünde duruyordu ve Raikkonen'in hızlanmasıyla birlikte sol arka lastiğe çarpmaktan kurtulamadı.

Ferrari mekanikerin bacağının kırıldığını açıklamıştı. Dün kaval ve fibula kemiklerinden ameliyat olan Francesco Cigarini'nin durumunun iyi olduğu duyuruldu.