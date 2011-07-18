-FERRARİ GÖRÜNÜMLÜ HYUNDAİ ADANA (A.A) - 18.07.2011 - Adana'da bir otomobil tutkunu 30 bin lira değerindeki Hyundai marka LPG'li aracını 20 bin lira harcayarak Ferrari'ye benzetti. Adana'da da bir otomobil tutkunu, modifiyede sınırın olmadığını gözler önüne serdi. İkinci el otomobil alım satım işi yapan İsmail Demir (36), 30 bin liraya satın aldığı 2004 model Hyundai FX Coupe model otomobilini, tutkunu olduğu Ferrari'ye benzetmeyi başardı. Demir, küçük yaşlardan itibaren Ferrari marka otomobillere büyük hayranlığı bulunduğunu, ileride hep böyle bir araca sahip olmanın hayalini yaşadığını anlattı. Buna karşın Ferrari'yi alacak ekonomik güce bir türlü kavuşamadığını ifade eden Demir, ''Mevcut araçlarımı modifiye ettirip, farklı görünüme kavuşturuyordum. Sonra sahip olduğum LPG'li Hyundai otomobili tamamen değiştirip, Ferrari görünümüne kavuşturmak için araştırma yapmaya başladım'' dedi. Demir, modifiye işlemi yapan bir arkadaşıyla görüşerek, bu isteğinin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği üzerinde fikir alışverişi yaptığını, daha sonra da bu hayalini uygulamaya geçirdiklerini söyledi. Ferrari görünümündeki Hyundai aracının modifiyesinin yaklaşık 1,5 ayda tamamlandığını anlatan Demir, şöyle devam etti: ''Ferrari bugün her sürücünün gönlünde yatan bir otomobildir. Ancak maddi değeri çok yüksek olduğu için alamadım. Ferrari'nin vergisine bile gücümüz yetmez. Ama modifiye ile Ferrari'ye benzettiğim araca sadece 159 lira vergi ödüyorum. Hyundai marka otomobilimi 30 bin liraya almıştım. Bunun üzerine 20 bin lira harcama yaptım. Modifiye firmasının sahibi arkadaşım ve bir kaportacının çabaları sonucu gerçeği 800 bin lira değerinde olan Ferrari'nin görünümüne sahip bir aracım oldu. Otomobili görenler gözlerine inanamıyor. Herkes dikkatle aracı inceliyor.'' Demir, ilerleyen günlerde Nissan marka bir otomobilini de Maseratti görünüme kavuşturmayı planladığını, bununla ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. -KAPILAR LAMBORGHİNİ'DEN ESİNLENİLDİ- Aracın modifiye işlemlerini yapan firmanın sahibi Oral Güler de 5 yıldır kentte modifiye işlemleri üzerine hizmet verdiğini vurguladı. İsmail Demir'den kendisine teklif geldiğinde önce şaşırdığını sonra da aracın proje çizimine başladıklarını anlatan Güler, ''Amacımız el işiyle orjinalini birebir kopyasını oluşturmaktı. Önce bilgisayar başında proje çizimleri yaptık. Sonuçta kaportacı bir arkadaşımızın da katkılarıyla 1,5 ayda bu aracı tamamlamayı başardık'' dedi. Güler, mevcut aracın dış görünümünün yanı sıra egzoz sisteminden fren disklerine kadar birçok aksam ve aparatlarını değiştirdiklerini anlattı. Aracın kapısını Lamborghini markasından esinlenerek yukarı dik açılır hale getirdiklerini ifade eden Güler, tavana sunroof taktırıp, güçlü bir müzik sistemi ve koltuklara LCD ekran yerleştirdiklerini anlattı. -MODİFİYE DE TALEPLER- Güler, müşterilerin hayallerini kurduğu ancak fiyatları yüksek olduğu için alamadıkları otomobilleri bu şekilde modifiye ederek, orjinaline benzetebileceğini belirtti. Müşterilerinin en çok otomobillerine yaptırdıkları modifiyenin hiç bir otomobilde olmamasını istediğini ifade eden Güler, ''Herkes aracındaki değişikliğin ilk ve tek olmasını istiyor. Bu da hergeçen gün modifiye sektöründeki yeniliklerin artmasına sebep oluyor. Hatta bazı modifiye işlemlerine yapılan yatırımlar aracın fiyatını katlıyor. Mesela 5 bin lira değerindeki Şahin marka otomobile 10 bin lira harcayanlar var'' diye konuştu. Oral Güler, sürücülerin araçlarının performansının yükselmesi için motor manifoltları, egzoz sistemi, enjeksiyon cipleri ve hava filtrelerinde değişiklik yaptırıp, fren diskleri, helezon kitleri ve kamlarda değişiklikle yol tutuş güvenliğinin artmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.