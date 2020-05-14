Ferrari'de Vettel'in yerine Carlos Sainz getirildi

Formula 1 takımlarından Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerine Carlos Sainz'ın getirildiği resmen açıklandı.

Sainz ve Ferrari arasında imzalanan anlaşmanın iki yıllık olduğu açıklanırken, İspanyol pilot şunları söyledi: "Ferrari için yarışacağım için çok mutluyum ve takımla olan geleceğim için oldukça heyecanlıyım. Önümde hâlâ McLaren Racing'le önemli bir yıl var ve bu sezon yine onlarla yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Öte yandan McLaren takımı da yaptığı açıklamada, 2021 sezonunda Lando Norris'in yanında Renault'un Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo'nun yer alacağı ifade edildi.