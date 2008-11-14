Ferrari çevreci projeye karşı!

Kers adıyla bilinen 'kinetik enerji geri kazanım sistemi', FIA Başkanı Max Mosley'in Formula 1'i çevre dostu yapma projesinin bir parçası...Sistem, otomobillerin frenaj sırasında kaybettiği kinetik enerjinin depolanması ilkesine dayanıyor. Mosley'e göre bu, Formula 1'in çevreye duyarlılığını göstermesi için önemli bir fırsat.Ferrari Başkanı Di Montezemolo ise, sistemin gelecek sezon isteğe bağlı olarak kullanılmasına izin veren kararın yanlış olduğu görüşünde. Di Montezemolo kararın, Formula 1 şampiyonasında maliyetleri düşürme çabalarıyla çeliştiğini savunuyor.Ferrari başkanı ayrıca, sistemin yol araçları teknolojisinin gelişimine katkıda bulunacağından da şüphe duyduğunu dile getirdi.Buna karşın, McLaren takımı Mosley'i destekliyor. McLaren'a göre bu sistemin geliştirilmesi, hem takımın pistlerdeki hızını artıracak, hem de yol aracı üreticilerinin önünü açacak.