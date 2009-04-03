Ferrari California Türkiye’de

Yapılan yazılı açıklamada, Ferrari ve Maserati markalarının Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenen Fer-Mas Oto'nun, Ferrari California modelini, 329 bin 557 Euro'dan başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla Türkiye'de satışa sunmaya başladığı bildirildi.Açıklamada, "Şaha Kalkan At" logosunu taşıyan yeni modelin Pininfarina ile birlikte yapılan ortak çalışmanın ürünü olmasıyla dikkati çektiği belirtildi.Adına esin kaynağı olan ve ilk olarak 1957 yılında tanıtılan 250 GT California modelini andıran tasarımına sahip yeni aracın diğer Ferrari modellerine göre yüzde 10 oranında daha az rüzgar sürtünme değerine sahip bulunduğu kaydedildi.Açıklamaya göre, Ferrari California'nın alüminyumdan üretilen katlanabilir tavanı 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. Tavan kapalıyken 340 litre bagaj hacmi sunan 2 2 oturma düzenine sahip California, tavanı açıldığında da 240 litre bagaj hacmine sahip oluyor.Ferrari'nin tarihinde yer alan tüm modeller içinde ön-orta konumlu V8 motora sahip ilk model olarak ön plana çıkan Ferrari California, 4.3 litre hacimli güç ünitesine sahip. Litre başına 107 HP güç üreten 460 HP'lik motora sahip Ferrari California, 485 Nm'lik tork değerinin de etkisiyle 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyenin altında tamamlayabiliyor.Euro 5 ve LEV2 standartlarına uyumlu egzoz emisyon değerleri sunan motora sahip yeni Ferrari modeli, 100 kilometrede ortalama 13.1 litre yakıt tüketiyor.