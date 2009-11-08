T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ferrari benzine veda ediyor

Otomobil devi Ferrari, Scaglietti ismini verdiği yeni modeliyle hibrid teknolojisine ayak uyduracak.

08 Kasım 2009 02:00

İtalyan otomobil devi Ferrari, hibrid (melez) otomobil pazarındaki ilk ürünleri 612 Scaglietti'yi, 2014 yılında satışa sunacaklarını açıkladı.

Amaçlarının ekonomiden çok, 'performansı artırmak' olduğunu belirten Ferrari yetkilileri, Volvo, Mercedes ve BMW gibi rakipleriyle, hibrid pazarında -biraz gecikmeli de olsa- karşılaşacak.

Benzin sarfiyatını azaltmak için sıkışık trafikte ve düşük hızlarda benzin yerine elektrik motoru ile çalışan hibrid otomobiller, bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlıyorlar.

Autocar otomobil dergisinin haberine göre; mevcut 2 kapılı 612 modelinin varisi olması planlanan ve hibrid elektrik motorunun ön çekişi destekleyeceği bildirilen yeni 612'de, vaad edilen 'süper-performans'ı sağlamak için Ferrari'nin vereceği en büyük mücadelenin, ağırlığı azaltmak yönünde olacağı bildiriliyor.

Ferrari'nin mevcut 612 modeli, 2004 yılından beri piyasada. 0-100km'ye 4.3 saniyede ulaşan otomobilin ulaştığı en yüksek hız ise 315km/s.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24