Ferrari benzine veda ediyor

İtalyan otomobil devi Ferrari, hibrid (melez) otomobil pazarındaki ilk ürünleri 612 Scaglietti'yi, 2014 yılında satışa sunacaklarını açıkladı.



Amaçlarının ekonomiden çok, 'performansı artırmak' olduğunu belirten Ferrari yetkilileri, Volvo, Mercedes ve BMW gibi rakipleriyle, hibrid pazarında -biraz gecikmeli de olsa- karşılaşacak.



Benzin sarfiyatını azaltmak için sıkışık trafikte ve düşük hızlarda benzin yerine elektrik motoru ile çalışan hibrid otomobiller, bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlıyorlar.



Autocar otomobil dergisinin haberine göre; mevcut 2 kapılı 612 modelinin varisi olması planlanan ve hibrid elektrik motorunun ön çekişi destekleyeceği bildirilen yeni 612'de, vaad edilen 'süper-performans'ı sağlamak için Ferrari'nin vereceği en büyük mücadelenin, ağırlığı azaltmak yönünde olacağı bildiriliyor.



Ferrari'nin mevcut 612 modeli, 2004 yılından beri piyasada. 0-100km'ye 4.3 saniyede ulaşan otomobilin ulaştığı en yüksek hız ise 315km/s.

