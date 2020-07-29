Ferrari Başkanı Elkann: 2022'ye kadar Formula 1'de rekabetçi olmayı beklemiyoruz

T24 Dış Haberler

Yeni Formula 1 sezonuna çok kötü bir başlangıç yapan Ferrari'nin Başkanı John Elkann, takımın 2022'ye kadar rekabetçi olmasını beklemediğini ifade ederek Maranello ekibinin taraftarlarından sabırlı olmalarını istedi.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Elkann, "Gerçek şu; arabamız rekabetçi değil. Pistte bunu gördünüz, görmeye de devam edeceksiniz" dedi.

Ferrari, sezonun ilk yarışında sadece tek pilotuyla bir kez podyuma çıkabildi. Sezonun ikinci 'Grand Prix'sini iki Ferrari de çarpıştıktan sonra bitiremedi. Maranello ekibi takımlar klasmanında 27 puanla 5. sırada bulunuyor.

Elkann, takımın bu sene rekabetçi olmamasının nedeninin projede yapılan hatalar olduğunu ifade etti.

Ferrari başkanı, takımın 2022'de yapılan kural değişiklikleriyle tekrar rekabetçi olacağına inandığını ve bunun temelini şimdiden atmaya başladıklarını ifade etti.

Elkann, şaseye gelecek iki yıl boyunca büyük değişiklikler yapılmasını önleyen kural sebebiyle bu süreçte rekabetçi olamayacaklarını düşündüğünü dile getirdi.

F1 tarihinin en başarılı takımı olan Ferrari, 2008'den bu yana takımlar şampiyonu olamadı. Takımın çıkardığı son şampiyon pilot ise 2007'de mutlu sona ulaşan Kimi Raikkonen'di.