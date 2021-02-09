Fernando Muslera'ya yeni sözleşme

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Fernando Muslera ile sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe derbisiyle birlikte puan cetvelinde ilk sıraya yükselen Galatasaray, bir yandan bu sezon bakarken, diğer yandan da gelecek sezon kimlerle devam edeceğinin çalışmasını yapıyor.

Milliyet'in haberine göre, iç transfer görüşmelerini başlatan sarı-kırmızılılarda masaya oturulacak ilk isim kaptan Fernando Muslera olacak.

Cim-Bom 10 senedir kalesini koruyan 1 numara ile 2+1 senelik yeni bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor. Bu yeni kontratla beraber Uruguaylı file bekçisi ücretinde önemli bir oranda indirime gidecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki kalecinin 3 milyon 575 bin euro olan net maaşı yeni sözleşme ile beraber 2,5 miyon euro'ya indirilecek.

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