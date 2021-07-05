Fernando Muslera, PSV maçında oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray'da Muslera, Türkiye'deki 14 günlük karantinaya takılmamak için rötarlı şekilde İstanbul'a gelecek.
Copa America'da Kolombiya'ya elenen Uruguay'da gözler Fernando Muslera'ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray, tecrübeli kalecinin takıma katılmasını bekliyor.
Milliyet'in haberine göre Brezilya'dan Türkiye'ye direkt uçuşların yasaklanması nedeniyle Muslera ülkesi Uruguay'a gidecek. Karantina sürecini ülkesinde geçirecek tecrübeli eldiven, PSV maçına 1-2 gün kala Türkiye'ye gelecek.
Galatasaray - PSV maçı ne zaman?
Galatasaray ve PSV arasında oynanacak ilk karşılaşma 20 veya 21 Temmuz'da Hollanda'da Philips Stadyumu'nda olacak. PSV, stadyuma seyirci alınacağını açıkladı.
Rövanş karşılaşması ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.