Fernando Muslera: Hala lideriz ve her şey bizim elimizde

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, 1-1 sona eren Lokomotiv Moskova maçını değerlendirdi; "Hala lideriz ve her şey bizim elimizde" dedi.

Maç sonrası karşılaşmayı yayıncı Exxen'e değerlendiren Muslura, "Üç puan almaya gelmiştik. Kazanacak bir çok pozisyon yakaladık. Bu tür maçlarda şans ayağınıza geldiğinde değerlendirmeniz gerekiyor. İstemediğimiz bir gol yedik. Bir puan rakibimize yetiyormuş gibi bayağı zaman geçirdiler. Hala lideriz ve her şey bizim elimizde" dedi.

Takımın kalesinde gördüğü golle ilgili olarak ise Muslera, "Bu tip seviyelerde pozisyon geldiğinde mutlaka gol atmanız gerekiyor. Konsantrasyonunuzun maksimum olması gerekiyordu. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. Bu tip pozisyonları demek ki daha fazla çalışmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.