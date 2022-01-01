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Spor

Fernando Muslera'dan sözleşme fesih iddialarına yanıt

01 Ocak 2022 15:19

Galatasaray'da sözleşmesi feshedileceği iddia edilen Fernando Muslera, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen Galatasaray'ın, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedeceği iddia edilmişti.

 

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