Fernando Muslera'dan sözleşme fesih iddialarına yanıt

Muslera ise ayrılık haberlerini sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı, "2024'e kadar kalmak için ne güzel bir ülke. Ve kim bilir, belki daha fazla." paylaşımla yalanladı.

Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.