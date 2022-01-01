Galatasaray, Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetmeye hazırlanıyor
01 Ocak 2022 11:01
110
Galatasaray, radikal bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Kaleyi yabancı bir file bekçisine bırakmayı düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı kontenjanından kurtulmak için Fernando Muslera’nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedecek
210
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da bunda en önemli etkenlerden birisi de Fernando Muslera'nın sakatlığı oldu. Uruguaylı file bekçisinin yaşadığı sakatlık sonrası takım bir türlü toparlanamadı. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatması beklenen tecrübeli eldivenle ilgili sözleşme feshi kararı alındı.
310
Cim-Bom, ne Fatih Öztürk ne İsmail Çipe ne de Okan Kocuk’a güveniyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısı için kaleyi yabancı bir eldivene emanet etmeyi planlıyor.
410
Buna göre, martta sahalara dönmesi beklenen Muslera’nın ilerleyen yaşı ve bu sezonki formsuzluğu dikkate alınarak sözleşmesinin 6 aylığına askıya alınması gündeme geldi. Ancak kulübün önüne bu kez "yabancı statüsü" geldi.
510
Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre, yeni bir yabancı tescili yapabilmek için vize ettirdiği bir yabancısını göndermek ya da kiralama yöntemiyle yollarını ayırmak zorunda olan Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşmesini anlaşmalı yolla feshedecek.
610
Kaleci arayışına başlayan sarı-kırmızılılar hem ligi riske atmak istemiyor hem de UEFA Avrupa Ligi maçına güvenle çıkmak istiyor. Bu nedenle Cim-Bom’un 1 numaralı gündemi kaleci oldu.
710
Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi olan Fernando Muslera, sezonun ilk devresinde çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki file bekçisi, Sivasspor ile oynanan maçta ön çapraz bağından sakatlandı.
810
Sarı-kırmızılı takımın Sivasspor ile oynadığı mücadelede çok ciddi bir sakatlık yaşayan Muslera'nın en az 2-3 ay arasında yeşil sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.
910
Fernando Muslera bu sezon sakatlık yaşamadan önce Galatasaray formasını 27 kez giydi. Tecrübeli file bekçisi bu mücadelelerde ağlarında 32 gol gördü. Uruguaylı eldiven aynı süreçte 8 mücadelede kalesini gole kapattı.
1010
Galatasaray'ın 2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin euro bedelle kadrosuna kattığı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda başarılarla dolu bir kariyer geçirdi. Tecrübeli eldiven, Galatasaray kariyerine 14 kupa sığdırdı.