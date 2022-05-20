Fernando Muslera'dan 3 isme özel teşekkür

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılıların kaptanı Muslera kötü geçen sezonu değerlendirdi.

Çok kötü bir sezon geçirdikleri söyleyen Fernando Muslera, "Mutlu değiliz. Bizim elimizde olmayan bazı durumlar da oldu. Kulübün içinde bulunduğu durumu da erken zamanda çözeriz. Kendimizi düzeltmemiz, özeleştiri yapmamız lazım." dedi.

"Taraftarlara minnettarım." diyen tecrübeli eldiven, "İyi de kötü de, yensek de yenilsek de yanımızdalardı. Desteklediler bizi. Kötü sonuçlarda şikayet etmek hakları. Gelecek sezon onları yanımızda istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözleşmeleri sona eren futbolcular hakkında da konuşan kaptan Muslere, "Aramızda bugün olmayan oyuncular vardı. Feghouli ve Arda gibi. Babel de dahil kontratları bitti. Devam edip etmeyeceklerini bilmiyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.