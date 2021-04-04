Fernando Muslera bir sezonu iki maça sığdırdı

Galatasaray'ın 3-0'lık Hatayspor yenilgisinin ardından Fernando Muslera ile ilgili ilginç bir istatistik göze çarptı. Son 2 maçta kalesinde 7 gol gören Uruguaylı file bekçisi, daha önce çıktığı 11 maçta toplamda 7 gol yemişti.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste ikinci kez mağlup olurken bu maçlarda toplam 7 gol yediler.

Opta istatistiklerine göre son iki Süper Lig maçında kalesine gelen 12 şutun 7'sinde gole engel olamayan Fernando Muslera, daha önce forma giydiği 11 maçta da kalesinde 7 gol gördü. İki maçta kalesine gelen 12 şutun 7'sinde başarılı olamayan Uruguaylı file bekçisi daha önceki 41 şutta 7 gol yemişti.

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de toplam 13 maça çıktı ve 14 gol yedi.