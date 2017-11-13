Fernando Muslera: "Başakşehir'i yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz"

\"Takımın üzerinde baskı yok. Önemli olan yolun sonunda şampiyonluğa ulaşmak\"

\"İyi bir baba olmak için kendimi geliştiriyorum\"

\"Galatasaray\'a imza atmak hayatımın ve kariyerimin en önemli hareketlerinden biriydi\"

\"3\'lü veya 4\'lü defans sistemiyle oynamak beni etkilemiyor\"

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray\'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Medipol Başakşehir maçının zorlu geçeceğini ancak, sahadan iyi sonuçla ayrılarak şampiyonluk yürüyüşlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

31 yaşındaki file bekçisi, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdükleri akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

\"İYİ BİR BABA OLMAK İÇİN KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM\"

İlk olarak gazetecilerin erkek bebeği olduğu için tebrik ettiği Muslera, \"Baba olmak çok güzel bir duygu. Arkadaşlarım baba olmanın zor olduğunu söylüyorlardı ama ben öyle düşünmüyordum. İyi bir baba olmak için kendimi geliştiriyorum. Çok mutluyum ve her geçen gün bir şeyler daha öğreniyorum\" ifadelerini kullandı.

\"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR\'İ YENEREK YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ\"

Milli kaleci, Süper Lig\'in 12. haftasında konuk olacakları Medipol Başakşehir maçına ilişkin soruya da, \"Zor bir maça çıkacağız. Güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Başakşehir, Avrupa\'da ve ligde yoluna devam eden bir takım. Bu sezon deplasmanda oynadığımız maçlarda kaybettiğimiz de oldu ancak kendimize güvenimiz sonsuz. Bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için de elimizden geleni yapacağız\" yanıtını verdi.

\"ÖNEMLİ OLAN YOLUN SONUNDA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK\"

Muslera ayrıca, lider olarak çıktıkları maçlarda baskı hissetmediklerini ifade ederek, \"Bu bir lig maçı. Önemli olan yolun sonunda şampiyonluğa ulaşmak. Bir baskı hissetmiyoruz. Bu sezon önemli maçlardan iyi sonuçlar alamadık ama bunlar olacaktır. içerde veya dışarıda puan kayıpları olabilir. Bunlar normal\" şeklinde konuştu.

\"BURAYI KENDİ EVİM GİBİ HİSSEDİYORUM\"

Galatasaray\'daki kariyeri ile ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Muslera şu açıklamayı şöyle;

\"Burayı kendi evim gibi hissediyorum. Galatasaray\'a imza atmak hayatımın ve kariyerimin en önemli hareketlerinden biriydi. Kontratımı uzattığım için de çok mutluyum. Galatasaray bana çok şey öğretti. Burada bana olan ilgi ve alaka beni çok mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, burada kendimi evimde gibi hissediyorum.\"

\"3\'LÜ VEYA 4\'LÜ DEFANS SİSTEMİYLE OYNAMAK BENİ ETKİLEMİYOR

Sarı-kırmızılı kaleci ayrıca, defans sisteminin değişmesinin kendisini etkileyip etkilemediği yönündeki soru üzerine de, \"Benim için bir şey fark etmiyor. 3\'lü veya 4\'lü defans sistemiyle oynamak beni etkilemiyor. Önemli olan takımın kazanması. Sistem anlamında benim için fark eden bir şey yok\" diye konuştu.

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