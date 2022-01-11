Fernando Martins ve Admir Mehmedi, Antalya'ya geldi

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Fernando Martins ve Wolfsburg'un İsviçreli futbolcusu Admir Mehmedi'yi Antalya'ya getirdi.

Kırmızı-Beyazlılar, son olarak Çin takımlarından BJ Guoan forması giyen Fernando Martins'in ardından Wolfsburg'un İsviçreli futbolcusu Admir Mehmedi transferinde de mutlu sona ulaştı.

Ajanspor'un haberine göre, her iki futbolcuyu da Antalya'ya getiren Akdeniz ekibi, transfer sezonunun açılmasının ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

25 milyon Euro bonservis ödendi

Kariyerinde Freiburg, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Wolfsburg gibi takımların formasını giyen Admir Mehmedi, için bugüne kadar 25.8 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu sezon Bundesliga’da 1 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, sadece 3 dakika süre alabildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında BJ Guoan’dan ayrılan Fernando Lucas Martins ise yaklaşık 1 yıldır forma giymiyor. 29 yaşındaki Fernando Lucas Martin, 8 kez Brezilya Milli Takım formasını giyerken, Çin ekibinde 26 resmi maçta görev yaparken, 4 gol attı, 1 de asist yaptı.