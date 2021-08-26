Fernando Alonso, gelecek yıl da Alpine F1 Takımı'nda yarışacak

İspanyol pilot Fernando Alonso 1 yıl daha Formula 1'de kalmaya karar verdi.

Formula 1 takımlarından Alpine F1 için yarışan Fernando Alonso önümüzdeki yıl da yarışmaya devam edecek.

2 kez dünya şampiyonluğu yaşayan İspanyol pilot, Esteban Ocon ile birlikte Alpine'in başarısı için ter dökecek.

Tecrübeli isim kontratının uzatılmasının ardından, "Çok mutluyum, Formula 1'e dönünce burada kendimi evde gibi hissettim. Herkes için zor bir sezon ama kendimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile şampiyonluklar yaşadı. Kariyerinde 314 yarışa katılan Alonso, 97 kez podyum gördü.