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Spor

Fernando Alonso, Formula 1'e iki kez dünya şampiyonu olduğu Renault takımıyla geri dönüyor

08 Temmuz 2020 14:05

T24 Dış Haberler

Renault Formula 1 takımı, otomobilinde daha önce iki kez dünya şampiyonu olmuş pilot Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünü resmi olarak duyurdu.

Alonso, 2021 sezonunda McLaren'e gidecek olan Daniel Ricciardo'nun koltuğu devralacak ve bir kez daha Renault için yarışacak.

Son olarak 2018 yılında McLaren için yarışan Alonso, kariyerinde 32 Grand prix kazanırken, 97 kez podyuma çıktı ve 22 defa rolü aldı. İspanyol pilot, 2005 ve 2006 sezonlarında Renault arabasıyla Michael Schumacher ve Kim Raikkonen gibi rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Alonso, 2018 sezonunun sonunda emekli olduğunu duyurmuştu.

2021 sezonunda Alonso'nun takım arkadaşı Esteban Ocon olacak.

Alonso, Renault'ya attığı imza ile ilgili olarak, takımın tekrar en yüksek seviyeye dönmesine imkan sağlayacağına inandığını söyledi.

Renault, İspanyol pilotun dönüşünü bu video ile duyurdu:

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