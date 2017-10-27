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Spor

Fernando Alonso Daytona 24 Saat yarışına katılacak

İspanyol pilot, Daytona 24 yarışı ile Le Mans 24 yarışına hazırlanacak

27 Ekim 2017 18:49

Formula 1'de iki dünya şampiyonluğu bulunan McLaren pilotu Fernando Alonso, Ocak ayında yarışacağı Daytona 24 ile Le Mans 24'e hazırlanacak.

NTV Spor’un haberine göre, Formula 1'de McLaren'in pilotu olan Fernando Alonso, Daytona 24 Saat yarışına katılacak.

McLaren takımının yöneticisi Zak Brown'ın sahip olduğu The United Autosports takımından yapılan açıklamaya göre Alonso Ocak ayında Florida'da yapılacak Daytona 24'e katılacak.

Formula 1'de iki dünya şampiyonluğu bulunan Alonso, Mayıs ayında katıldığı Indianapolis 500'te yarışı 27 tur ilk sırada götürmüştü.

Daytona 24'ü, motor sporları dünyasının efsane yarışı Le Mans 24'e hazırlık olarak gören Alonso'nun hedefi İngiliz Graham Hill'den sonra motorsporları tarihinde üçlemeyi gerçekleştirecek ilk sürücü olmak. Üçleme ile kast edilen Formula 1 şampiyonluğu, Indianapolis ve Le Mans birincilikleri.

Daytona 24 Formula 1'de sezon öncesi testleri başlamadan gerçekleştiriliyor. Le Mans ise F1 yarışının olmadığı 16-17 Haziran'da ancak Indianapolis'teki yarış F1'de Monaco GP ile çakışıyor.

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