Fernando: "Galatasaray taraftarı çok başka"

\"Zaman geçtikçe daha iyi olacağım\"

\"2 galibiyeti rağmen yanlışlarımız var\"

Galatasaray\'ın Manchester City\'den kadrosuna kattığı Fernando, sarı-kırmızılı takımın bu akşam yaptığı idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye\'ye geldiği ilk andan beri kendisini en çok şaşırtan unsurun taraftar olduğunu söyleyen Fernando, \"Büyük kulüplerde, önemli topluluklar önünde oynadım ama Galatasaray taraftarı bir başka. Bizi inanılmaz motive ediyor. Onların bizimle olması, bize destek vermesiçok önemli. \'50BinAslanOmuzOmuza\' güzel bir slogan. Sivas maçında 50 bin Aslanımız umarım tribünde olur\" diye konuştu.

\"ZAMAN GEÇTİKÇE DAHA İYİ OLACAĞIM\"

İlk iki haftadaki performansının iyi olması hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, \"Benim performansımdan ziyade takımın iyi performans göstermesi beni daha mutlu ediyor. Ben de iki haftadır takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Zaman geçtikçe daha iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi.

\"2 GALİBİYETİ RAĞMEN YANLIŞLARIMIZ VAR\"

Süper Lig\'in seviyesinin iyi olduğunu söyleyen Fernando, \"Takım olarak iyi performans gösterdiğimiz bir iki maçlık periyot oldu. Galibiyetler sevindirici ama bizim amacımız bu iki maçta gösterdiğimiz performansı diğer karşılaşmalarda da gösterebilmek... Hocamızın bizi hazırlaması, yaptırdığı çalışmalar adaptasyon sürecinde bize çok yardımcı oldu. Premier Lig\'deki sertlik seviyesi ve oyun temposu yüksek ama Türkiye\'de benim iki maçta aldığım mesaj iyi hazırlanmanız gerek. Burada rekabet seviyesi çok yüksek\" ifadelerini kullandı.

2 galibiyete rağmen sahada yaptıkları yanlışların olduğunu söyleyen Fernando, \"2 galibiyet aldığımız doğru ama sahada yaptığımız yanlışlar da var. Bunları tekrarlamamak istiyoruz\" diye konuştu.

GALATASARAY, SİVASSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapılan idmanda Osmanlıspor\'a karşı ilk 11\'de olan oyuncular, ilk bölümde rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve dar alanda pas, top kapma çalışmasıyla idmana başladı. Ardından interval koşu yapan sarı-kırmızılı oyuncular, daha sonra rejenerasyon ekibinin de katılımıyla baskı ve topa sahip olma üzerinde durulan bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın ardından Osmanlıspor maçına ilk 11\'de başlayan oyuncular, günü tamamladı. Takımın geri kalanı ise interval koşunun ardından dar alanda altıya altı çift kale maç yaptı.

Sofiane Feghouli, takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı.

Antrenmanı Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de takip etti.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman

-Fernando açıklamalar

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Mustafa AKIN - İSTANBUL, (DHA)