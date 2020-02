Fernandao: "Beşiktaş maçında sahadan mutlu ayrılan taraf biz olacağız"

İSTANBUL,(DHA) - FENERBAHÇELİ futbolcu Fernandao, sarı-lacivertli formasıyla 100\'üncü maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe\'nin Brezilyalı golcü oyuncusu Fernandao FB TV\'ye açıklamalardu bulundu. Fenerbahçe formasıyla 100\'üncü maçını geride bıraktığı için mutlu olduğunu belirten Fernandao, \"Bu formayla 100\'üncü maçımı oynadığım, 100 maçı tamamlamayı başardığım için mutluyum. Çok sevdiğim ve büyük saygı duyduğum bir kulüpte oynuyorum. Umuyorum bu şekilde devam eder, bu sayıyı daha yukarılara taşıyabilirim. Oynayabileceğim maksimum sayıda maç oynamak istiyorum\" dedi.

Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlıkla ilgili de konuşan Fernandao, \"İhtiyacım olan şey güçtü. Tanrıdan ve ailemden bana güç vermelerini istedim, diledim. Bu zorlu dönemde ailemin desteği çok önemliydi, onların yanımda olması çok kıymetliydi. Bu dönemi geride bıraktığım için ve şu anda Fenerbahçe formasıyla 100 maçı doldurmuş bir şekilde karşınızda oturuyor olmaktan dolayı mutluyum\" ifadelerini kullandı.

Kendisini en mutlu hissettiği anın, gol attığı anlar olduğunu ifade eden Fernandao, \"Gol attıktan sonra taraftarlarımızın benim için tezahürat yapmaları son derece mutluluk verici. Golü atıyorsunuz ve adınızı duyuyorsunuz, bu çok anlamlı\" şeklinde konuştu.

\"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINI UNUTAMIYORUM\"

Unutamadığı maçın bu sezon oynanan Medipol Başakşehir karşılaşması olduğunu belirten Fernandao, \"Çok iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Bizim için son derece önem taşıyan bir karşılaşmaydı. O maçta 2 gol atmayı başardım\" dedi.

Fenerbahçe\'de şu ana kadar 45 gol attığını hatırlatan ve her golün kıymetli olduğunu söyleyen başarılı santrfor, en güzel golünü ise şu sözlerle ifade etti: \"Bir gol seçmek zor. Her gol önemli, her golün kıymeti ayrı. Düşündüğümde Başakşehir maçı aklıma geliyor. Benim için ilginç ve güzel bir goldü. Bir de Beşiktaş\'a deplasmanda attığım gol unutamadığım gollerden biri.\"

\"BEŞİKTAŞ MAÇINA KESİNLİKLE HAZIRIZ\"

Sözlerini, \"Fenerbahçe\'ye şükran duyuyorum. Türkiye\'de bana kapılarını açan ikinci kulüp Fenerbahçe oldu. Kendimi burada kesinlikle mutlu hissediyorum\" diyerek sürdüren Brezilyalı golcü, Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede ise şu ifadeleri kullandı: \"Zor bir maç olacak. Beşiktaş\'a karşı oynamanın ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu karşılaşmaya kesinlikle hazırız. Onların stadına gittiğimizde çok iyi bir maç çıkardık. Şimdi ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Bana göre, taraftarlarımızın desteğiyle kesinlikle bu maçtan mutlu ayrılan taraf biz olacağız.\"

Son olarak taraftarlarımıza destek çağrısında bulunan Fernandao, \"Taraftarlarımızdan ricam, stadımıza gelsinler, bizi desteklesinler, bizim arkamızdaki o büyük güçlerini göstersinler. Biz saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Dileğimiz, o maçtan bizi finale taşıyacak bir sonuçla ayrılmak. Finalde olmak istiyoruz\" dedi.

