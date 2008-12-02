'Fername' Ankara'da

Ferhan Şensoy, kaleme aldığı 51. tiyatro oyunu olan Fername’nin 200. oyunu ile Ankaralı tiyatro severlerin karşısına çıkıyor.



Ferhan Şensoy tek kişilik oyunu, aydınlık mektup anlamına gelen “Fernâme”yi 3 Aralık Çarşamba günü Nefes Bar’da izleyiciyle buluşturuyor.

Fername’de, 21. yüzyıl teknolojisiyle mücadele eden, yozlaşan ilişkiler, değerlerin yitirilişi, şiddet, amaçsız kavgalar, terör, tırmanan yobazlık konu alınıyor.

Şensoy, iki perdelik oyunda, sanat yaşamı geçmişini ve düzenden yana şikayetlerini bir yüzü "şen" öteki yüzü ise "kederli" bir üslupla anlatıyor.

Geçmişten gelen birikimlerini sahneye aktaran Şensoy, yeni bin yıl içinde insanın düştüğü acizlikleri kendi hayat öyküsünden yola çıkarak eleştiriyor ve bu eleştiri, insanların kendi girdabında nasıl boğulduğunu da gözler önüne seriyor.



