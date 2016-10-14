Ferman Toprak'ın aracına kurşun yağdırdılar

Türkücü Ferman Toprak'ın, sahne aldığı gece kulübünün önüne park ettiği aracı kurşunlandı.

Türkücü Ferman Toprak, dün gece saatlerinde sahne almak için kendi aracıyla Şişli Esentepe'de bir gece kulübüne gitti.



Sabaha karşı Toprak'ın sahnesi bitmek üzereyken gece kulübünün önünden silah sesleri duyuldu.



Habertürk'ün haberine göre; ünlü türkücünün gece kulübünün önüne park ettiği lüks aracı seyir halindeki bir araçtakiler tarafından kurşunlandı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

Araca 10 kurşun isabet etti

Polis, olayın meydana geldiği sokağı emniyet şeridi ile kapatarak araç üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemede araca 10 kurşun isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan konuyla ilgili aradığımız Ferman Toprak'ın menajeri, konunun Ferman Toprak'a yönelik olmadığını düşündüklerini söyleyerek başka bir açıklama yapamayacağını belirtti.