Ferman Toprak: Kan davası yüzünden kekeme oldum, arabamız kalaşnikof ile taranmıştı

"Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum" şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak, annesiyle olduğu arabaya 100'e yakın kurşun sıkıldığını, bu saldırıda şoförün öldüğünü, kendisinin de kekeme olduğunu açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, "Aneneannem ve dedem kan davasında öldürüldü. Annemle bindiğimiz araba Kalaşnikof ile tarandı. 100'e yakın kurşun sıkıldı. Şoför hayatını kaybetti. O sırada Ayet-el Kürsi okuyordu. İkimiz de yaralı kurtulduk. O saldırıda kekeme oldum. Sonra tedaviyle düzeldim" ifadelerini kullandı.