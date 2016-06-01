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Ferman Toprak: Kan davası yüzünden kekeme oldum, arabamız kalaşnikof ile taranmıştı

"Şoför saldırıda hayatını kaybetti; o sırada Ayet-el Kürsi okuyordu"

01 Haziran 2016 15:51

"Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum" şarkısıyla ünlenen Ferman Toprak, annesiyle olduğu arabaya 100'e yakın kurşun sıkıldığını, bu saldırıda şoförün öldüğünü, kendisinin de kekeme olduğunu açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcı, "Aneneannem ve dedem kan davasında öldürüldü. Annemle bindiğimiz araba Kalaşnikof ile tarandı. 100'e yakın kurşun sıkıldı. Şoför hayatını kaybetti. O sırada Ayet-el Kürsi okuyordu. İkimiz de yaralı kurtulduk. O saldırıda kekeme oldum. Sonra tedaviyle düzeldim" ifadelerini kullandı.

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Ferman Toprakkan davası

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