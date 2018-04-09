Ferit Şahenk'ten Doğuş Grubu çalışanlarına: Daha yapacak çok işimiz var

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, grup çalışanlarına yönelik bir mesaj yayınladı.

Mesajında "Daha yapacak çok işimiz var" ifadelerini kullanan Şahenk, "Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir" dedi

İşte Şahenk'in mesajı:

"Değerli çalışma arkadaşlarım,



Bildiğiniz gibi 2018’i Doğuş Grubunda değişim yılı ilan ettik ve bu anlamda pek çok adım attık, atmaya da devam ediyoruz.



Grup bünyesinde yaptığımız verimlilik odaklı çalışmalar ve organizasyonel değişiklikler uzun dönemli stratejilerimizin bir parçasını oluşturmaktadır.



Bu çerçevede son günlerde Grubumuzla ilgili çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna yaptığımız açıklamayı sizlerle de paylaşmak istiyorum.



“Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.



Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında doğal olarak tüm paydaşlarımız ile sürekli iletişim içerisindeyiz. Bu bağlamda bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir.



Doğuş Grubu'nun yeni vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir.”



Son 12 yılda %80’i ülkemize olmak üzere toplam 8.6 milyar dolar yatırım yaptık, ayrıca 400 milyon dolar sosyal sorumluluk katkısı sağladık. Tüm bu yatırım ve çalışmalarımıza büyük bir şevkle devam edeceğiz.



Bu başarının mimarı, Grubumuzun en değerli varlığı olan insan kaynağımız, yani sizlersiniz. Siz değerli çalışma arkadaşlarımdan beklentim; işlerimize odaklanmamız, her zaman olduğu gibi ülke ekonomisine katkı yaratmaya devam etmemizdir.



Daha yapacak çok işimiz var,



Sevgi ve selamlarımla,"



Ferit F. Şahenk